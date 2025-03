PSG : «Je vous ai menti», Luis Enrique balance cash avant Liverpool !

Alexis Brunet

Ce samedi, le PSG s’est une nouvelle fois imposé en Ligue 1 en venant à bout du Stade Rennais sur sa pelouse (4-1). Les joueurs de Luis Enrique ont donc parfaitement préparé le huitième de finale retour contre Liverpool qui aura lieu mardi prochain. Un match auquel pense le coach parisien depuis la fin de l’affrontement aller.

Encore une fois, le PSG a montré qu’il était le maître incontesté en Ligue 1. Le club de la capitale s’est une nouvelle fois imposé face au Stade Rennais cette fois-ci, sur le score de quatre buts à un. Un succès acquis grâce à des réalisations de Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et un doublé de l’homme en forme, Ousmane Dembélé.

« Je vous ai menti »

Après la rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach du PSG a donc pu avouer le fait qu’il ne pensait qu’au match retour contre Liverpool, depuis la cruelle défaite au match aller (0-1). Ses propos sont rapportés par Le Parisien. « Je vous ai menti. Bien sûr que je pense à Liverpool. J'ai toujours pensé à Liverpool depuis le tirage au sort. Mais ce (samedi) soir, je tiens à souligner le travail et la mentalité de tous les joueurs, les titulaires, les remplaçants, et ceux qui ne sont pas entrés. »

« On a digéré cette émotion »

Le PSG devra s’imposer par deux buts à Liverpool mardi prochain s’il veut se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des champions. Une performance dans les cordes de l’équipe de Luis Enrique, qui a digéré la défaite du match aller selon le coach parisien. « Le football permet les surprises, c'est sa magie, ce n'est pas toujours le plus riche qui gagne. Quand on perd un match aller comme ça, oui, on est très triste. Mais après, on a digéré cette émotion, on a repris nos esprits. Et là, on a fait un bon match contre Rennes qui a bien joué, également, surtout en début de deuxième période. L'équipe a répondu de manière très sérieuse et on est plein d'espoir avant Liverpool. »