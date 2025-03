Donnarumma - PSG : Rendez-vous crucial pour son avenir ?

Axel Cornic

Arrivé en 2021, Gianluigi Donnarumma a toujours expliqué qu’il se voyait au Paris Saint-Germain pour une bonne durée de sa carrière. Ça tombe bien, une prolongation est évoquée depuis quelques mois pour l’international italien, même si les récents évènements pourraient remettre tout en question pour son avenir.

Un match peut-il tout remettre en question ? Les critiques s’étaient calmées autour de Gianluigi Donnarumma et certains se félicitaient même de ses prestations avec le PSG. Mais face à Liverpool, il n’a pas su répondre présent au moment le plus important et la comparaison avec Alisson lui fait beaucoup de mal.

Donnarumma à nouveau menacé ?

Ainsi, dès le lendemain de cette rencontre de Ligue des Champions, les critiques ont recommencé à fuser autour de Donnarumma et les débats sont repartis de plus belle au sujet du poste de gardien au PSG. Et plusieurs médias ont même expliqué que les dirigeants parisiens auraient commencé à revenir sur leur position, alors qu’une prolongation semblait être quasiment actée.

Il devra assurer à Liverpool

Et la tendance est confirmée même en Italie, avec Il Corriere della Sera qui laisse entendre que Gianluigi Donnarumma pourrait bien être poussé vers la sortie ! Au PSG on souhaiterait d’abord voir sa prestation lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions face à Liverpool, avant de prendre la moindre décision concernant une prolongation devenue donc incertaine.