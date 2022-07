NBA

NBA : Le dernier craquage de Ja Morant

Après une grande saison 2021-2022 avec les Memphis Grizzlies, Ja Morant est réapparu à l’occasion d’un podcast de Bleacher Report. Et si la jeune star est connue pour faire le show sur les parquets de la NBA, c’est aussi le cas en dehors des terrains. Michael Jordan ou Lionnel Messi ? Personne ne fait peur à Ja Morant !

Les Memphis Grizzlies étaient assurément la grande surprise de la saison 2021-2022 de la NBA. Avec ses jeunes joueurs, la franchise du Tennessee a déjoué tous les pronostics du début de saison. Mais Memphis ne s’est pas simplement qualifié pour les Playoffs, la franchise a terminé à la deuxième place de la Conférence Ouest ! Un véritable exploit quand on sait que derrière, au classement, on trouvait notamment les Golden State Warriors, sacrés champions. D’ailleurs, c’est contre eux que les Grizzlies ont malheureusement stoppé leur folle épopée lors des demi-finales de conférence. Et si Memphis a autant cartonné, c’est en grande partie grâce à sa superstar Ja Morant ! Drafté en deuxième position en 2019, le jeune meneur de 22 ans a totalement changé la dynamique des Memphis Grizzlies. Cette saison, il a encore ébloui toute la Ligue en finissant parmi les meilleurs joueurs avec en moyenne 27,4 points par match, 5,7 rebonds et 6,7 passes. Et si Ja Morant est connu pour faire le show sur le terrain, il est aussi explosif en dehors. On a d’ailleurs pu le revoir dans un podcast du média américain Bleacher Report .

L'hommage à Michael Jordan

Ja Morant a donc répondu à plusieurs questions de la journaliste Taylor Rooks. Et le joueur des Grizzlies a notamment évoqué une éventuelle rencontre entre lui et l’icône du basketball Michael Jordan. Si Morant n’a regardé que des vidéos de lui, il a conscience de la légende qu’il était et qu’il est encore aujourd’hui. Le joueur a donc rendu un vibrant hommage à l’emblématique arrière des Chicago Bulls quand la journaliste lui a demandé ce qu’il dirait si Jordan était devant lui : « Merci car c’est grâce à lui que beaucoup de gens veulent jouer au basket. Être là avec lui est quelque chose que je ne m’imaginais même pas gamin… Avoir l’opportunité d’être là et de lui parler, de me présenter, d’avoir cette discussion avec lui… Je ne sais pas ce que je lui dirais mais j’aurais aimé jouer à son époque. Comment il abordait les matches, juste son état d’esprit, j’aimerais jouer contre lui » .

Morant n'a pas peur de Jordan...

Mais Ja Morant reste Ja Morant. S’il adoube la légende des Bulls, il ne se voit pas pour autant moins fort qu'elle, bien au contraire : « Je l’aurais mangé aussi ! Personne n’a plus confiance que le numéro 12 ! Jamais je ne dirai que quelqu’un peut me battre en un-contre-un ou dans quoi que ce soit. Je me fiche de savoir de quoi il s’agit, ou de quel sport » .

…encore moins de Messi !