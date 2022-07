NBA

NBA : «LeBron James ? J'allais lui casser la gueule»

Publié le 6 juillet 2022 à 14h35 par Ewen Robin

LeBron James a connu de nombreuses rivalités en playoffs tout au long de sa carrière en NBA. Ainsi, le King a affronté des joueurs comme Paul George et Paul Pierce à plusieurs reprises, mais certaines rivalités sont plus inattendues. C’est notamment le cas pour DeShawn Stevenson des Mavericks, qui a déstabilisé LeBron James lors de la finale de 2011…

LeBron James est sans aucun doute l’un des joueurs les plus respectés en NBA. Alors que les plus jeunes le voient comme leur idole et n’osent pas le provoquer trop violemment, certains n’ont, en revanche, aucun scrupule à s’en prendre au King. Un ancien joueur des Mavericks en est d’ailleurs la preuve vivante.

Un naufrage

Les finales de la NBA 2011 resteront longtemps dans la mémoire des fans de basket. En effet, ces matchs étaient censés aboutir au couronnement de LeBron James, qui aurait pu remporter son premier titre de NBA, mais cela a fini par devenir un véritable cauchemar. En effet, les Mavericks de Dallas, menés par Dirk Nowitzki, ont battu le Heat de Miami, pourtant favori, en 6 matchs, dans l'un des plus grands chocs de l'histoire de la NBA. À l’issue de ces rencontres, Lebron James avait largement été critiqué pour son jeu et ses piètres performances lors des finales. Ainsi, le joueur n’avait marqué que 17,8 points en moyenne, soit presque 10 points de moins par match que sa moyenne de la saison régulière. Lors du Game 4, le King avait même affiché la terrible statistique de 8 points marqués.

«J’ai joué comme une merde»

Après le match, la star de la NBA avait notamment déclaré : « Perdre en finale contre Dallas après avoir joué comme une merde !! J'ai appuyé sur le bouton de réinitialisation, je suis revenu aux bases, j'ai travaillé sur les aspects de mon jeu que je devais améliorer pour que la défense ne puisse pas s'asseoir sur une seule chose. Des heures et des heures et des heures tous les jours pendant l'intersaison. Je vais revenir en forme ! » .

Stevenson a mis la pression à LeBron James