NBA : Ben Simmons prive Kevin Durant d'un incroyable retour à Golden State

Publié le 4 juillet 2022 à 23h35 par Pierrick Levallet

Arrivé en 2019 avec un objectif clair en tête, Kevin Durant n’est pour l’instant toujours pas parvenu à décrocher le premier titre NBA de l’histoire des Brooklyn Nets. Et l’ailier de 33 ans pourrait abandonner ce défi cet été. Le joueur aurait réclamé son trade et pourrait faire son retour chez les Golden State Warriors. Cependant, l’opération XXL prévue pour ce transfert pourrait bien capoter à cause de Ben Simmons.

Cet été, Kevin Durant devrait faire grandement parler de lui. Recruté par les Brooklyn Nets en 2019, l’ailier de 33 ans avait un grand défi en tête : aller décrocher le premier titre NBA de l’histoire de la franchise. Mais trois ans plus tard, KD n’est toujours pas parvenu à remplir cet objectif. Et il pourrait bien l’abandonner cet été. En effet, Kevin Durant aurait réclamé son trade comme l’a révélé The Athletic il y a quelques jours. Sa situation a naturellement alerté plusieurs franchises qui se tiennent à l’affût. Et parmi elles, on pourrait compter les Golden State Warriors, ancienne franchise du joueur. Pour le faire revenir, l’équipe de Steve Kerr serait prête à mettre en place une opération XXL en offrant Jordan Poole, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga et James Wiseman aux Brooklyn Nets en échange de Kevin Durant. Néanmoins, ce trade pourrait ne pas avoir lieu du tout.

Le statut de Ben Simmons bloque le trade entre les Warriors et les Nets pour Kevin Durant

Comme l’a laissé entendre le journaliste d’ ESPN Marc Spears, ce serait un profil All-Star qui manquerait aux Brooklyn Nets. Dans cette optique, Andrew Wiggins pourrait être la solution pour cet énorme trade et ainsi conduire à un retour de Kevin Durant chez les Golden State Warriors. Néanmoins, cette opération pourrait être bloquée par Ben Simmons comme l’explique Basket Session . En effet, une équipe ne peut acquérir qu’un seul joueur bénéficiant du statut de « designated player » (signature d'un contrat maximum pour le joueur en question à l'issue de leur trois ou quatre premières saisons dans la ligue) via un trade. Or, les Brooklyn Nets possèdent déjà Ben Simmons qui a ce statut en NBA. Impossible donc d’accepter Andrew Wiggins dans le trade pour Kevin Durant tant que l’Australien est encore là. Un véritable casse-tête attend donc la direction de la franchise de New-York dans cette opération. Pour pouvoir recruter Andrew Wiggins, les Brooklyn Nets vont devoir trader Ben Simmons. Étant donné son année blanche et ses problèmes avec les Philadelphia 76ers avant son départ, pas sûr que beaucoup d’équipes soient prêtes à miser sur lui.

L’opinion de Curry, Thompson et Green compte dans ce trade

En attendant, l’opinion de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green est prise très au sérieux par les Golden State Warriors au moment d’évoquer une potentielle recrue. Le trio ne réclamerait rien du tout pour le moment, et la franchise de San Francisco serait prête à tenter d’aller chercher un nouveau titre NBA avec le même effectif. Cependant, Draymond Green se serait réconcilié avec Kevin Durant il y a quelques semaines. De ce fait, l’ailier fort de 32 ans ne devrait soumettre aucune objection si la direction des Warriors décide de rapatrier le joueur des Brooklyn Nets cet été. Mais pour cela, les champions NBA en titre devront faire face à la concurrence. Le Miami Heat serait intéressé par une association entre Kevin Durant et Jimmy Butler. Les Phoenix Suns de Chris Paul seraient également sur le coup. Affaire à suivre...