NBA

NBA : Une bombe plus grosse que prévue pour Kevin Durant ?

Publié le 4 juillet 2022 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 4 juillet 2022 à 14h07

Alors que Kevin Durant aurait fait savoir aux dirigeants des Brooklyn Nets qu’il souhaitait quitter la franchise, toutes les équipes de la NBA réfléchissent à un moyen de l’attirer durant cette intersaison. Ces dernières heures, un retour à Golden State était évoqué et les Warriors prépareraient d’ailleurs une grosse offre afin de récupérer KD.

Une explosion en plein vol. Les Brooklyn Nets pensaient rouler sur la NBA après avoir réussi à réunir Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden dans la même équipe. Un Big Three alléchant sur le papier, mais qui a fortement déçu sur le parquet. James Harden a depuis rejoint les 76ers de Philadelphie en échange de Ben Simmons, et ce sont maintenant ces deux anciens compères qui souhaiteraient quitter les Nets à leur tour.

It’s no surprise to me that Warriors have interest in Kevin Durant, according to sources. So does more more than half the league. It’s KEVIN DURANT. You better make the call if you’re an NBA GM. It’s KEVIN DURANT. — Marc J. Spears (@MarcJSpears) July 3, 2022

Vers un retour à Golden State ?

Toutes les équipes de la NBA rêvent de pouvoir les attirer, notamment Kevin Durant qui à 34 ans reste un des meilleurs joueurs de la Ligue. Si la piste menant aux Phoenix Suns avait émergé, ces derniers ne sont pas prêts à lâcher Devin Booker, ce qui rend la transaction compliquée. Ces dernières heures, c’est un retour à Golden State qui est évoqué, qu’il avait quitté en 2019 afin de rejoindre les Nets.

Un transfert coûteux

Les Warriors de leur côté seraient intéressés à l’idée de reformer le trio Durant-Curry-Thompson, qui leur a permis d’être sacrés deux fois champions NBA en 2017 et 2018. D’après Marc Spears, journaliste chez ESPN , ils seraient d’ailleurs prêts à faire une offre que Brooklyn ne pourra pas refuser. En effet, Golden State pourraient offrir Jordan Poole, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga et James Wiseman. Néanmoins, pas sûr que cet échange leur soit bénéfique sur le long terme, avec notamment plusieurs jeunes joueurs qui quitteraient la franchise.

NBA : Durant, Batum, Jokic… Retour sur les bombes de la free agency https://t.co/juTnBb9LDr pic.twitter.com/wanu6l1kmI — le10sport (@le10sport) July 1, 2022

Miami également intéressé

Si un retour à Golden State pourrait donc être donc possible, reste à savoir s’il aura vraiment lieu. Kevin Durant possède un contrat de quatre ans d’une valeur de 200M$, soit environ 191M€. On se dirige donc vers un des plus gros trades de l’histoire de la NBA, que toutes les équipes ne peuvent pas forcément se permettre. Miami a également été cité comme une destination potentielle du MVP 2014. Le Heat, qui a perdu en finale de la Conférence Est face à Boston, n’est plus très loin d’atteindre son but de redevenir champion NBA et l’arrivée de Kevin Durant pourrait être le petit plus qu’il fait.

Quid de Kyrie Irving ?

S’il venait à s’installer en Floride, ce serait uniquement afin d’évoluer aux côtés de Jimmy Butler, Kyle Lowry et Bam Adebayo. Le Heat pourrait donc proposer un paquet composé de Tyler Herro et Duncan Robinson notamment. Il faudrait également ajouter à cela plusieurs tours de draft pour convaincre les Nets, qui doivent le même temps gérer le cas Kyrie Irving, lui aussi annoncé sur le départ. Ces dernières heures, un échange avec les Lakers a émergé, ce qui lui permettrait de retrouver un certain LeBron James, avec qui il a été sacré champion NBA en 2016 sous les couleurs de Cleveland.