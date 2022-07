NBA

NBA - Trade : Après Kevin Durant, énorme coup de tonnerre pour Kyrie Irving ?

Publié le 1 juillet 2022 à 11h35 par Jules Kutos-Bertin

Alors que Kevin Durant vient de demander son départ des Brooklyn Nets, la situation contractuelle de Kyrie Irving est de retour au centre de l’attention. Même s’il a activé sa player option, le meneur des Nets pourrait demander son départ, surtout qu’une arrivée chez les Lakers aux côtés de LeBron James lui fait de l’œil…

Juste après l’élimination des Nets contre les Celtics, la situation contractuelle de Kyrie Irving était celle qui inquiétait le plus. Entre sa saison tronquée, ses playoffs en demi-teinte et ses déclarations douteuses sur son futur, difficile de se positionner. Si Kyrie Irving n’a jamais tourné le dos à Brooklyn, on restait loin du grand amour et de l’avenir assuré. Et ça, les dirigeants des Nets l’ont très bien compris.

Sean Marks avait annoncé la couleur

« Il a des décisions à prendre. Nous avons besoin de joueurs qui veulent être ici, qui sont altruistes, qui veulent faire partie de quelque chose de plus important qu’eux-mêmes, qui jouent en équipe et qui sont disponibles. Il y a un objectif et, pour l’atteindre, nous allons avoir besoin de la disponibilité de tout le monde. Ça vaut non seulement pour Kyrie [Irving], mais pas que. Il y aura des discussions. C’est un sport d’équipe et nous avons besoin de tout le monde sur le terrain. Veulent-ils faire partie [du projet] ? Sont-ils motivés par quelque chose qui n’est pas bon pour l’équipe ? Telles sont les questions que nous devons nous poser et poser aux joueurs que nous souhaitons re-signer ». Après le fiasco contre Boston au premier tour des playoffs, Sean Marks, le GM de la franchise new-yorkaise, annonçait la couleur pour les joueurs de l’effectif de Steve Nash. Et Kevin Durant semble avoir reçu le message…

Kevin Durant veut quitter le navire

C’est la première grosse bombe de cette free agency. Jeudi soir, The Athletic et ESPN s’accordent à dire que Kevin Durant a demandé son départ de Brooklyn. Une décision tonitruante pour le numéro 7 des Nets qui avait choisi de rejoindre New York pour emmener cette franchise au sommet de la NBA. L’échec est cuisant. Miami et Phoenix sont les deux équipes les plus intéressées par Kevin Durant. Et Kyrie Irving dans tout ça ? Pour rappel, KD avait mis son avenir en stand-by en cas de départ de son ami. Même si Kyrie Irving a activé sa player option, l’ancien joueur des Warriors a souhaité demander son départ. Ce qui pourrait totalement remettre en question la décision d’origine de Kyrie Irving.

Ben Simmons Kyrie Irving and Kevin Durant played Zero games together pic.twitter.com/NfCjiopr7B — that_guy_waloo (@that_guy_waloo) June 30, 2022

Kyrie Irving aussi ?