NBA : Les Spurs prêts à faire n’importe quoi pour Wembanyama

Publié le 30 juin 2022 à 13h35 par Jules Kutos-Bertin

Annoncé en tant que numéro 1 à la Draft 2023, Victor Wembanyama continue de faire parler de lui. Après le nouveau titre raflé par l’ASVEL, l’ailier fort français a décidé d’activer sa clause de sortie pour quitter le champion de France. Sauf rebondissement, Wembanyama devrait rebondir à Boulogne-Levallois et non pas au Paris Basketball. Pendant ce temps, les Spurs avancent leurs pions pour préparer sa potentielle arrivée dans un an.

Sa situation interpelle. Après avoir raflé un nouveau titre de champion de France avec l’ASVEL, Victor Wembanyama a activé sa clause de sortie. Un coup de massue pour Tony Parker qui souhaitait absolument le conserver et l’accompagner jusqu’à la Draft 2023. A un an de l’événement, Victor Wembanyama est annoncé numéro 1, ce qui serait une grande première pour un Français. Pour ne pas voir son classement baisser, l’ailier fort de 18 ans veut du temps de jeu. Et cela passe peut-être par un départ…

Après le titre, Wembanyama va quitter l’ASVEL

« C’est une saison où je n’ai pas pu jouer beaucoup de matches d’affilée mais quand j’ai joué, c’était satisfaisant. J’ai construit des choses, notamment pour l’année prochaine, c’était une saison intéressante. Je pense que j’ai confirmé que je pouvais dominer en Euroligue et en Betclic Élite. Avec l’Euroleague, j’ai vu une exigence que je n’avais pas connue avant avec un rythme soutenu et plus de matches », rappelait-il sur beIN Sports en mai dernier lors de l’obtention de son second titre de meilleur espoir de Jeep Elite. Reste à savoir où rebondira Wembanyama…

Pour rebondir à Boulogne-Levallois ?

L’idée première du joueur de 18 ans est de rester en France. Si le Paris Basketball a longtemps mené la danse, Victor Wembanyama pourrait finalement atterrir à Boulogne-Levallois. Le futur ex-joueur de l’ASVEL serait tombé d’accord avec l’équipe entraînée par Vincent Collet explique L’Equipe , ce qui lui permettrait au passage de se rapprocher du sélectionneur de l’équipe de France. Où qu’il aille, cette saison sera cruciale pour Victor Wembanyama s’il souhaite conserver sa première place pour la Draft. Car outre Atlantique, le Français est attendu au tournant. Une franchise préparerait même le terrain pour l’accueillir…

