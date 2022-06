NBA

Tony Parker trahi par une future star de la NBA

Publié le 29 juin 2022 à 15h35 par Jules Kutos-Bertin

Alors qu’il vient de rafler un nouveau titre de champion de France et son deuxième trophée de meilleur espoir de Jeep Elite avec l’ASVEL, Victor Wembanyama, annoncé numéro 1 à la prochaine Draft, aurait activé sa clause de sortie. Le jeune français va quitter l’ASVEL, le Paris Basketball est en pôle pour le récupérer.

La semaine dernière, la Draft NBA avait lieu au Barclays Center de Brooklyn. Un événement majeur qui réunit toutes les franchises, où les meilleurs jeunes ont l’occasion de mettre un premier pied en NBA. Pour les Français, la voie a été ouverte par Tony Parker, l’un des premiers à s’être imposé dans la meilleure ligue du monde. Cette année, quatre jeunes français ont été draftés : Ousmane Dieng (11ème, Thunder), Moussa Diabaté (43ème, Clippers), Ismaël Kamagaté (46ème, Nuggets) et Hugo Besson (60ème, Bucks). Et dans un an, tous les yeux seront rivés sur Victor Wembanyama.

Élu deux fois meilleur espoir de Jeep Elite

A seulement 18 ans, l’ailier fort de l’ASVEL a déjà été élu meilleur espoir de Jeep Elite à deux reprises. « Je suis très heureux de recevoir ce deuxième trophée de meilleur jeune, il y en a un troisième à aller chercher l’année prochaine. Et puis, la saison n’est pas finie, on a un objectif collectif encore plus grand à aller chercher et c’est le titre de champion de France. Au final, on n’a pas encore fait le plus dur mais les playoffs vont être excitants à jouer, surtout je n’en ai jamais vécus », expliquait-il sur beIN Sports après son sacre. Cependant, Wembanyama n’oubliait pas de revenir sur une saison où il n’a pas été titulaire indiscutable avec l’ASVEL : « C’est une saison où je n’ai pas pu jouer beaucoup de matches d’affilée mais quand j’ai joué, c’était satisfaisant. J’ai construit des choses, notamment pour l’année prochaine, c’était une saison intéressante. Je pense que j’ai confirmé que je pouvais dominer en Euroligue et en Betclic Élite. Avec l’Euroleague, j’ai vu une exigence que je n’avais pas connue avant avec un rythme soutenu et plus de matches ».

Tony Parker veut absolument le conserver

Suffisant pour jeter un froid sur son avenir ? Pour Tony Parker, le propriétaire de l’ASVEL, la situation est très claire. « On attend sa réponse, j’espère qu’elle sera positive. On veut absolument le garder, on veut tout construire autour de lui. Tout sera construit autour de lui l’année prochaine et donc j’espère qu’il va rester », confiait l’ancien joueur des Spurs dans des propos relayés par L’Equipe . Mais ses mots ne devraient pas suffire…

L’année dernière, lors de la finale de la coupe du monde U19, on avait eu le droit à un gros duel Chet Holmgren vs Victor Wembanyama 🇺🇸/🇫🇷J’ai tellement hâte de revoir ce duel en NBA…🤤🔥pic.twitter.com/HNupm60fgk — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) June 28, 2022

Wembanyama a activé sa clause de sortie, il va quitter l’ASVEL