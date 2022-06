NBA

Trade NBA : LeBron James snobé

Publié le 28 juin 2022 à 10h35 par Thibault Morlain mis à jour le 28 juin 2022 à 11h00

Au terme d’une saison catastrophique en NBA où ils n’ont même pas réussi à se qualifier pour les playoffs, les Lakers se reconstruisent en cette intersaison. Cela a débuté sur le banc avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur, Darvin Ham. Cela va maintenant se poursuivre dans l’effectif. Qui va accompagner LeBron James à Los Angeles ? Dernièrement, des noms prestigieux étaient envoyés chez les Lakers, mais aujourd’hui, il faut passer à autre chose.

En 2020, menés par LeBron James et Anthony Davis, les Lakers étaient sacrés champions NBA. Depuis, la franchise de Los Angeles connait une descente aux enfers. Eliminés au premier tour des playoffs en 2021, les Californiens n’ont même pas réussi à s’y qualifier cette saison. En effet, les Lakers ont terminé à la 11ème place de la Conférence Ouest au terme d’un exercice catastrophique, miné par les absences des stars alors qu’on misait énormément sur le trio formé de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook. Ces 3 stars auront finalement déçu et il va désormais falloir changer chez les Lakers. C’est pour cela que Darvin Ham est venu remplacer Frank Vogel en tant qu’entraîneur. Mais d’autres changements sont à prévoir. Et ces derniers jours, les rumeurs étaient nombreuses à Los Angeles. Et quelles rumeurs. En effet, il était annoncé que Kyrie Irving pourrait quitter les Brooklyn Nets et des retrouvailles avec LeBron James étaient évoquées après leur collaboration du côté de Cleveland. De même, le nom de John Wall a aussi été associé aux Lakers. Deux nouvelles stars alors pour la franchise de Los Angeles ? La réponse sera finalement non.

Kyrie Irving reste chez les Nets

Pour Kyrie Irving aux Lakers, le feuilleton vient donc de prendre fin. Après plusieurs rumeurs à propos d’un possible départ de Brooklyn, le meneur de jeu des Nets a annoncé sa décision concernant son avenir. Et finalement, il va rester dans sa franchise actuelle. En effet, Irving a fait le choix d’active sa player option et ainsi continuer avec les Nets pour la saison 2022-2023. « Les gens normaux font tourner le monde, mais ceux qui osent être différents nous conduisent vers demain. J’ai pris ma décision d’activer ma clause. On se voit à l’automne », a alors lâché Kyrie Irving pour annoncer sa décision, dans des propos rapportés par Shams Charania, journaliste pour The Athletic . Il n’y aura donc pas de retrouvailles entre Irving et LeBron James sous le maillot des Lakers cette fois.

Kyrie Irving: “Normal people keep the world going, but those who dare to be different lead us into tomorrow. I’ve made my decision to opt in. See you in the fall. A11even.” https://t.co/rpiS8YkSZI — Shams Charania (@ShamsCharania) June 27, 2022

John Wall, les Clippers plutôt que les Lakers