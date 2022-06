Basket

NBA : Une folie de Kyrie Irving pour rejoindre LeBron James aux Lakers ?

Publié le 27 juin 2022 à 23h35 par Hugo Ferreira

Après deux saisons compliquées, dont une où ils n’ont pas atteint les Playoffs, les Los Angeles Lakers veulent se ressaisir. En effet, les Angelinos comptent bien montrer qu’ils peuvent à nouveau aller chercher un titre de champion, et plusieurs mouvements pourraient avoir lieu au sein de l’effectif. Alors que l’avenir de Kyrie Irving est incertain aux Brooklyn Nets, le meneur est lié à la franchise californienne, qu’il pourrait rejoindre pour un salaire de seulement 5,7M€ par an.

Les Lakers pourraient subir d’importants changements cet été. Champions NBA en 2020, notamment grâce à un duo LeBron James et Anthony Davis en feu, les Angelinos sont en plus grande difficulté désormais. La saison dernière, ces derniers avaient dû passer par le Play-in tournament afin d’arriver en post-saison, où ils s’étaient inclinés dès le premier tour face aux Phoenix Suns (4-2), futurs finalistes. Désireux de corriger cette anomalie, le front-office de la franchise californienne a décidé de ramener une nouvelle star en attirant Russell Westbrook, alors aux Washington Wizards. Avec un effectif plus que compétitif sur le papier, les hommes de Frank Vogel faisaient partie des favoris pour le titre. Malheureusement pour eux, tout ne s’est pas passé comme prévu. LeBron James et Anthony Davis ont été absents une bonne partie de la campagne, et n’ont joué respectivement que 56 et 40 matchs. Esseulé, Brodie n’a pas réussi à convaincre, avec des moyennes de 18,5 points ; 7,4 rebonds et 7,1 passes décisives. Des statistiques bien en dessous de ce à quoi le MVP 2017 était habitué. Avec une 11ème place au classement de la conférence Ouest, les Lakers n’ont pas atteint les Playoffs, et ont pris une première grosse décision en remerciant l’entraineur afin de le remplacer par Darvin Ham. Toutefois, des recrues devraient également arriver dans le roster. Un nouvel échec ne serait pas toléré du côté de Los Angeles, et cet été devrait être mouvementé. Certaines rumeurs ont déjà vue le jour, notamment celle d’une incroyable arrivée de Kyrie Irving, qui retrouverait le Chosen One , avec qui il a remporté un titre en 2016 sous le maillot des Cavaliers de Cleveland.

NBA : LeBron James, Westbrook… encore un énorme salaire aux Lakers ? https://t.co/DCDW2B4z77 pic.twitter.com/9ro1Iyb39S — le10sport (@le10sport) June 27, 2022

Irving aux Lakers pour seulement 5,7M€ par an ?