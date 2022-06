NBA

NBA : L'énorme coup de gueule de LeBron James

Publié le 26 juin 2022 à 11h35 par Ewen Robin

Célèbre pour ses nombreuses prises de position sur les sujets sociétaux, LeBron James a forcément réagi à la polémique américaine portant sur l’avortement. En effet, la Cour suprême des Etats-Unis a décidé de révoquer le droit constitutionnel à l’avortement, vendredi dernier. Une décision qui n’a visiblement pas plu au à la star des Lakers.

Les réactions de sportifs internationaux s'enchaînent ! Vendredi dernier, la Cour suprême des Etats-Unis a décidé de révoquer le droit constitutionnel à l’IVG. Une nouvelle qui fait énormément réagir dans le monde. Récemment, l'actuel président Américain Joe Biden déplorait une terrible erreur : « Il est très clair que la santé et la vie des femmes de cette nation sont menacées. C’est un triste jour pour la Cour et pour le pays. Cette décision fait revenir l'Amérique 150 ans en arrière ». Le monde du sport a également été touché par la nouvelle, à l’instar de Lewis Hamilton. Sur son compte Instagram , le pilote de F1 a déclaré : « Dégoûté par la décision rendue par la Cour Suprême des Etats-Unis aujourd’hui. Je ne comprends pas pourquoi certains au pouvoir ont poussé et continuent de pousser pour retirer les droits de millions de personnes. Cette décision aura un impact sur les plus vulnérables d’entre nous. Des femmes, des personnes de couleur, des membres de la communauté LGBTQIA+, etc. Les organisations suivantes fournissent des ressources pour protéger les personnes qui en ont besoin et se battent pour garantir le droit des gens à choisir - Planned Parenthood double les dons. L’ACLU se bat pour élargir l’accès et protéger les droits reproductifs et les libertés fondamentales . »

It’s ABSOLUTELY ABOUT POWER & CONTROL!! https://t.co/Bx9VJH1PTj — LeBron James (@KingJames) June 24, 2022

Une question de pouvoir selon Lebron James