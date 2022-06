Basket

NBA : LeBron James désormais à la rue pour les bookmakers

Publié le 20 juin 2022 à 16h35 par Hugo Ferreira

Si de très belles choses avaient été montrées en 2020, où ils avaient été sacrés champions, les Los Angeles Lakers sortent de deux exercices beaucoup plus compliqués. En effet, les bookmakers ont déjà fait connaître les côtes pour les prochains Playoffs. Si les Golden State Warriors font office de favori pour réaliser le back-to-back, les Angelinos, eux, sont bien plus bas et ne figurent qu’à la 9ème place.

Les Los Angeles Lakers traversent une période compliquée. Alors qu’ils avaient remporté le titre de champion en 2020 grâce à un très grand duo composé de LeBron James et Anthony Davis, les Angelinos ont été en difficulté lors des deux dernières saisons. Qualifiés pour les Playoffs en passant par les barrages en 2021, les hommes de Frank Vogel s’étaient inclinés dès le premier tour face aux Phoenix Suns, futurs finalistes. Une désillusion que les Californiens avaient à cœur de faire oublier. Malheureusement pour eux, cette campagne a été pire que la précédente. Pourtant, le Chosen One et The Brow ont été rejoints par Russell Westbrook, formant un big three monstrueux sur le papier. Cependant, l’arrière et l’ailier fort ont régulièrement été blessés, laissant Brodie seul pour porter l’équipe. Une mission visiblement trop compliquée pour lui puisqu’avec 18,5 points ; 7,4 rebonds et 7,1 passes décisives de moyenne, le meneur a livré des performances bien en deçà de ce à quoi il était habitué. Avec un bilan final de 33 victoires pour 49 défaites, les Lakers ont finalement terminé la 11ème place du classement de la conférence Ouest, et n’ont même pas pris part aux Playoffs. Une première grosse décision a donc été prise par le front office, celle de licencier l’entraineur afin de le remplacer par Darvin Ham, l’adjoint de Mike Budenholzer aux Milwaukee Bucks. De son côté, King James a été lié à un départ, potentiellement avant la fin de son contrat pour rejoindre les Golden State Warriors, selon le journaliste Colin Cowherd : « Son contrat se termine dans un an. Vous ne pensez vraiment pas qu’il va se barrer aux Warriors ? Golden State aurait bien besoin de reposer un peu Steph Curry et Klay Thompson avec un athlète dynamique. Après tout, LeBron menait encore la NBA en matière de pourcentage à 2 points cette saison » . Malgré cela, le natif d’Akron pourrait finalement bien décider de rester, au moins pour laver l’affront subi par son équipe, en qui les bookmakers n’ont plus confiance.

Les Lakers ne sont que 9ème du classement des favoris au titre