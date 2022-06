NBA

NBA : Après son titre MVP, Stephen Curry est victime d'un énorme tacle

Publié le 19 juin 2022 à 21h35 par Amadou Diawara

Etincelant lors des finales NBA, Stephen Curry a remporté le titre de MVP. Alors qu'elle semble faire l'unanimité dans la planète basket cette saison, la star des Warriors a vu Mark Jackson lui infliger un énorme tacle. En effet, l'ancien coach de Stephen Curry du côté de Golden State estime qu'il n'a pas vraiment mérité son titre de MVP des finales NBA.

Auteur de prestations exceptionnelles avec les Golden State Warriors, Stephen Curry a réussi à mener les siens jusqu'au titre de champions NBA. Opposés aux Boston Celtics lors des finales, les hommes de Steve Kerr se sont imposés à l'issue du sixième match (4-2), et ce, grâce à un grand Stephen Curry, nommé MVP des Finales. D'ailleurs, la star des Golden State Warriors a mis tout le monde d'accord, ou presque, lors des finales ; à commencer par Shaquille O'Neal. « Stephen Curry est déjà dans la même catégorie que moi, c’est une légende il est Top 10 all-time. Mais quand on parle des plus grands shooteurs de tous les temps, il est absolument seul. Pour moi c’est suffisant pour le mettre dans le Top 10. J’aime son style, son jeu, son énergie, et il le prouve sur les Finales. Son équipe avait besoin d’un gros carton pour s’imposer, et il a répondu présent, c’est ce que font les très grands joueurs. Il faut virer quelqu’un du Top 10 pour lui faire de la place, et ce ne sera pas moi » , s'est enflammé Shaquille O'Neal dernièrement. En plus de la légende des LA Lakers, LeBron James a également fait l'éloge de Stephen Curry lors des finales NBA. « (Il est) INCROYABLE. (...) Ils essaieront de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour ne pas reconnaître à quel point Curry est différent ! Ça devient très rare le fait qu’il ne soit pas apprécié et aimé » , a posté la star des Lakers via Twitter . Même son de cloche au sein de l'effectif des Golden State Warriors. « Il nous a portés sur son dos. C'est le match qu'on devait faire. On avait besoin de cette victoire. Il a montré pourquoi c'est l'un des meilleurs à avoir jamais joué ce jeu. Ils lui envoient deux, trois voire quatre joueurs sur chaque possession. Vous essayez de faire ce que vous pouvez pour l'aider à se libérer et à trouver de l'espace. C'est l'un des gars les plus résilients, les plus durs avec qui j'ai joué. Les défenses l'accrochent constamment et il continue à jouer. Il s'en moque. Ça dit beaucoup de sa dureté et de sa nature de compétiteur » , a jugé Draymond Green après le match 4, avant que Klay Thompson n'appuie ses propos « Le coeur de cet homme est incroyable. On prend parfois ce qu'il fait pour acquis mais nous porter sur son dos comme ça... Il faut qu'on l'aide plus lundi. C'était quasiment un match à gagner absolument et shooter aussi efficacement qu'il l'a fait, prendre 10 rebonds alors qu'ils l'attaquaient en défense... Sa condition physique est unique dans cette ligue ».

«Si j’étais Stephen Curry, je remercierai la défense de Boston pour mon MVP des Finales»