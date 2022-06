NBA

NBA : Après le titre des Warriors, Stephen Curry va détrôner LeBron James

Publié le 18 juin 2022 à 7h35 par Hugo Ferreira

Pourtant menés 1-2 par les Boston Celtics, les Golden State Warriors ont réussi à inverser la tendance en remportant trois matchs consécutifs, afin de s’imposer 4-2. Les Dubs retrouvent donc le toit de la NBA après deux saisons sans atteindre les Playoffs, et rêvent désormais d’enchainer avec un nouveau titre, comme ils l’ont fait en 2017 et 2018. Un objectif qui sera rempli sans aucun doute pour le consultant d’ESPN, Stephen A.Smith.

Alors que les Boston Celtics étaient les grands favoris, ce sont finalement les Golden State Warriors qui ont remporté le trophée de champions NBA. Enfin aux complets pour la première fois depuis 2019, les Dubs glanent donc leur septième titre, dont quatre lors des huit dernières années. Menés par un Stephen Curry en feu avec 31,2 points, 6 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions de moyenne, les hommes de Steve Kerr devront donc tenter d’enchainer avec un nouveau sacre la saison prochaine. Pour Stephen A.Smith, cela ne fait aucun doute, cette mission est totalement à la portée des Warriors, qui feront bel et bien un back-to-back.

«Dans un an, Stephen Curry va dépasser LeBron James»