Basket

NBA : Un malaise Stephen Curry chez les Warriors ? La réponse

Publié le 15 juin 2022 à 9h35 par Pierrick Levallet

Depuis le début des Finales NBA, Stephen Curry a porté presque à lui tout seul les Golden State Warriors contre les Boston Celtics. Mais le Game 5 a totalement prouvé le contraire avec la performance XXL d’Andrew Wiggins. L’occasion pour Draymond Green d’affirmer que Stephen Curry ne manque pas de soutien au sein de sa franchise.

Lors du Game 5 face aux Boston Celtics, Stephen Curry a montré une maladresse inhabituelle au tir. Sur 22 tentatives, le meneur de jeu de 34 ans n’a rentré que sept paniers. Mais le plus surprenant reste son 0 pointé à trois points en neuf essais. Stephen Curry n’a inscrit que 16 points, ce qui constitue son plus faible total depuis le début des Finales. Mais malgré tout, les Golden State Warriors ont réussi à s’imposer pour prendre l’avantage dans la série (104-94). Et la franchise de San Francisco peut remercier Andrew Wiggins. L’ailier de 27 ans a parfaitement su enfiler les bottes de Stephen Curry en inscrivant un total de 26 points tout en offrant 13 passes décisives. Le joueur a été un élément clé de ce succès qui porte les Golden State Warriors à seulement un succès du titre. Mais cette victoire a également été l’occasion pour Draymond Green d’affirmer que Stephen Curry ne manquait clairement pas de soutien sur le parquet au sein de sa franchise comme cela a pu être raconté par moment.

NBA : Jordan, LeBron James, GOAT... Le Shaq se lâche sur Stephen Curry https://t.co/KY4tUhl2qE pic.twitter.com/rdHSQVXA3H — le10sport (@le10sport) June 14, 2022

« Je ne crois pas qu’il ait été privé de soutien sur le terrain jusqu’ici »