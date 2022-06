Basket

NBA : Quand Steve Kerr compare Stephen Curry à Roger Federer

Publié le 13 juin 2022 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 13 juin 2022 à 17h37

Auteur d’une grande saison avec les Golden State Warriors, Stephen Curry doit faire la différence afin d’emmener son équipe vers la victoire lors de la finale de NBA. En marge du game 5 qui permettra à l'une des deux équipes de prendre l’ascendant, l’entraîneur des Warrios, Steve Kerr, a encensé son meneur, le comparant notamment à la star du tennis Roger Federer…

Les Warriors et les Celtics sont au coude-à-coude ! Pour le moment, chaque équipe a remporté deux manches. Lors du game 4, Stephen Curry avait permis à son équipe de s’imposer sur le score de 107 à 97. En effet, le meneur des Warriors avait été l’auteur d’une prestation XXL en marquant 43 points. Son entraîneur l’avait d’ailleurs relevé en fin de match : « I l a été stupéfiant. Boston a la meilleure défense de la ligue. Des costauds et des puissants à chaque poste. Que Steph encaisse cette pression tout le match tout en restant capable de défendre de l'autre côté du terrain vous prouve qu'il n'a jamais été aussi fort physiquement dans sa carrière. Ça lui permet de faire ce qu'il fait. Steph ne montre normalement pas beaucoup d'émotions, mais une soirée comme ça l’imposait ». Les Warriors tenteront donc de renverser leurs adversaires dans le game 5, se déroulant sur le parquet de San Francisco dans la nuit de lundi à mardi. En marge du match, Steve Kerr a, une nouvelle fois, encensé Stephen Curry.

"He loves the process... It's one of the things that ties all great athletes together." HC Steve Kerr discusses Steph's greatness & shares a story from @rogerfederer speaking to the Warriors #NBAFinals pic.twitter.com/FNzKtwUJOY — NBA TV (@NBATV) June 12, 2022

« Une grande similitude »