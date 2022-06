Basket

Basket - NBA : Stephen Curry est taclé par une ancienne star de NBA !

Publié le 8 juin 2022 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 8 juin 2022 à 19h36

Stephen Curry a l’occasion d’écrire son histoire et celle de son équipe en finale de NBA face à Boston. Auteur de deux premières manches plutôt convaincantes, le meneur de jeu des Warriors vise un titre de MVP des finales, un titre manquant à son large palmarès, qui ne lui permet pas d’être mis au même niveau que les légendes du basket selon Tracy McGrady…

Stephen Curry est particulièrement attendu lors de ces finales NBA, lui qui pourrait enfin décrocher son premier titre de MVP des finales en cas de sacre des Warriors. Sous le feu des critiques pour ce titre individuel manquant, Stephen Curry obtient tout de même une moyenne de 26.8 points, 6.1 passes décisives et 5.7 rebonds sur les finales de NBA. Steve Kerr, son entraineur, était d'ailleurs monté au créneau concernant ce titre : « Dans 12 ans, tu seras deux fois MVP, tu auras trois bagues, tu seras 9 fois All-Star, un futur Hall of Famer, tu seras le meilleur marqueur de la NBA. Mais tu n’auras pas de MVP des Finales ». Vous pensez qu’il se serait dit « Mec, je ne veux pas de ça, quel échec » ? De quoi est-ce qu’on parle… C’est juste la dernière case qu’il n’a peut-être pas cochée. C’est juste quelque chose qui fait parler. » La semaine dernière, les Celtics avaient remporté le game 1 sur le score de 120 à 108. Les critiques avaient alors fusé à l’égard de Stephen Curry, à qui on avait reproché un manque de leadership et d’efficacité dans le dernier quart temps. Lundi dernier, l’Américain a montré la voie à son équipe, rentrant 29 points dans le game 2, remporté par son équipe 107-88. Cependant, si son talent ne fait plus aucun doute depuis bien longtemps, le meilleur tireur de tous les temps n’a pas échappé à la critique de Tracy McGrady, une ancienne star de NBA.

A 1-1 split in The Bay and now the series shifts to Boston!Game 3: TONIGHT, 9:00pm/et on ABC#NBAFinals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/VJqlHDbleY — NBA (@NBA) June 8, 2022

« Ce n’est pas Kobe Bryant »