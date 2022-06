Basket

Basket - NBA : Encore irrésistible, Stephen Curry revient sur sa performance !

Publié le 6 juin 2022 à 18h35 par La rédaction

A l’image du game 1 où il avait déjà été impressionnant, Stephen Curry a encore épaté. 29 points inscrits et un impact considérable sur le jeu des Warriors qui viennent d’égaliser à 1-1 dans ces Finales NBA face aux Boston Celtics. Après la rencontre, le meneur des Golden State Warriors est revenu sur ce qu’il avait fait évoluer dans son jeu.

Il était encore attendu au tournant, il n’a toujours pas déçu. Lors du game 1, Stephen Curry avait été le meilleur joueur du côté des Warriors avec ses 34 pions dont 21 inscrits dans le premier quart-temps. Cependant, le Chef Curry n’avait pas pu empêcher la défaite des siens qui ont coulé lors des douze dernières minutes. Alors avant de recevoir les Celtics une seconde fois, Stephen Curry avait alerté ses coéquipiers. « Comment allons-nous renverser le scénario et remettre les choses sur la bonne voie ? Nous avons généralement plutôt bien répondu. C'est la première fois pour beaucoup de choses avec ce groupe particulier. Nous sommes ici en finale pour une raison, parce que nous l'avons compris en cours de route. Si nous voulons revenir dans cette série, nous devons le comprendre à nouveau », lâchait le meneur des Warriors. Et il a bien fait. Dans une partie globalement maîtrisée, Golden State s’est imposé largement (107-88). Auteur de 29 points, Curry a encore été le leader offensif de sa franchise, surtout lorsque les Celtics avaient près de dix points d’avance.

Steph Curry is special in the playoffs ☔️ pic.twitter.com/Ingf6I7MKk — SportsCenter (@SportsCenter) June 6, 2022

« Je peux me servir de toute l’expérience acquise entre 2015 et 2019 »