Basket - NBA : Les Warriors savourent le grand retour de Draymond Green !

Après être passé à côté du premier match de ces finales NBA, Draymond Green s’est très bien rattrapé. L’arrière des Golden State Warriors a été félicité par ses coéquipiers qui se réjouissent de sa belle performance. Lucide sur sa prestation, le numéro 23 est revenu sur son match.

Avant le début de ces finales NBA, tout le monde savait que les performances de Draymond Green seraient l’un des indicateurs du niveau des Warriors. Quand Green va bien, généralement, tout roule. Et lors du game 1, l’arrière de Golden State a été à l’envers. En défense et en attaque, mais pas de quoi entacher sa confiance. « Ils ont réussi à rester dans le match avant de faire la différence par des tirs lointains à la fin. Donc nous allons nous en sortir. Nous allons trouver des moyens de les empêcher de marquer des paniers à trois points et de les éliminer. Je ne pense pas que ce soit une question de rythme. Nous avons dominé le match pendant les 41 ou 42 premières minutes. Donc tout ira bien. 15/23 à trois points pour Smart, White et Horford ? Eh, on va s'en sortir », lâchait-il après le quatrième quart-temps catastrophique des siens (40-16). Dimanche, sa réaction était donc très attendue. S’il a d’abord frôlé l’exclusion après une altercation très musclée avec Jaylen Brown, Draymond Green s’est vite remis dans le droit chemin et a écœuré les attaques de Boston. Après la large victoire des Warriors (107-88), il a été félicité par tout son groupe.

Draymond Green c’est le garde du corps de Curry sur cette action 😭 pic.twitter.com/pi8ndwOjp4 — First Team (@FirstTeam101) June 6, 2022

« On aurait pu mettre Draymond sur Coach Udoka »