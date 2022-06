Basket

Basket - NBA : Curry et les Warriors sous pression avant le Game 2 !

Publié le 5 juin 2022 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 5 juin 2022 à 19h42

Vendredi dernier, les Golden State Warriors affrontaient les Boston Celtics dans le game 1 de la finale des playoffs de NBA. Une rencontre qui s’est achevée sur la victoire des Celtics sur le score de 108-120 sur le parquet de San Francisco. Le game 2 débutant lundi, les Warriors sont déjà sous pression et devront assurer devant leur public.

Les Celtics ont déjoué les pronostics ! En effet, l’équipe de l’Est, entraîné par Ime Udoka a remporté le game 1 sur le parquet de Golden State, grâce à un dernier quart-temps qui a laissé les Warriors complétement sonnés. Avant que ne débute ce 4e quart-temps à sens unique, les Warriors dominait le match. Grâce à Stephen Curry (34 points) et Andrew Wiggins (20 pts) notamment, les Californiens menaient de 12 points à la fin du 3e quart-temps. Mais surpris par l’acharnement des Celtics, les Warriors se sont écroulés 40 à 16 dans les dernières minutes du match ! Une large victoire qui fait mal au moral des joueurs de San Francisco, qui, à la sortie du match, ne pouvait que constater les dégâts, à l’image de Steve Kerr, l’entraîneur des warriors : « C’est évident que tout le monde est déçu, on voulait cette première manche. On a eu les opportunités, et encore douze points d’avance en dernier quart-temps. Mais ce n’est pas une série en sept matches par hasard. On va regarder les images. Ce n’est qu’un match, donc on passe au suivant. Boston a bien joué en dernier acte et mérité sa victoire. Quand on gagne le Game 1 à domicile, il y a un sentiment de confort. On a alors une idée de son adversaire et on s’ajuste. Là, c’est une sensation différente. On va à l’évidence jouer le Game 2 avec un sentiment d’urgence. On a déjà connu ça, on a déjà gagné des séries après avoir perdu le premier match. On a gagné un match à l’extérieur pendant je ne sais combien de séries d’affilée. On sait qu’on doit toujours le faire pour gagner une série en playoffs ».

Les Warriors sont prêts pour la revanche