Basket - NBA : Quand le clan Klay Thompson le compare... à Kobe Bryant !

Publié le 4 juin 2022 à 19h35 par La rédaction

De retour sur les parquets après deux années de blessure, Klay Thompson impressionne. Ancien joueur des Los Angeles Lakers, Mychal Thompson, son père, l’a comparé à Reggie Miller, Ray Allen… et Kobe Bryant. Lorsqu’il était plus jeune, Klay Thompson a eu la chance de s’entraîner avec le Black Mamba.

Joueur indispensable des Warriors, Klay Thompson était en plein récital lorsqu’il s'est rompu le tendon d’Achille lors des finales NBA 2019 face aux Toronto Raptors. Un énorme coup d’arrêt pour Thompson qui connaissait là sa première grosse blessure. Et le pire allait arriver… Un an après, le Splash Brother revient à l’entraînement et se fait une rupture des ligaments croisés. Tout s’écroule pour Klay Thompson qui repart pour un an d’absence, mais aussi pour les Warriors qui devaient faire sans leur ailier. Deux saisons sont passées et revoilà le triple champion NBA. Après quelques matchs de remise en forme, Klay Thompson retrouve son adresse. « C’est incroyable qu’il soit capable d’évoluer à un tel niveau après tout ce qu’il a traversé. J’ai lu et entendu que Klay [Thompson] jouait mal, alors que je sortais des matchs en me disant : ‘Il joue vraiment bien’. Et ça démontre à quel point les gens jugent seulement au fait que vous mettiez ou non vos shoots. Parce que la façon dont il joue et l’influence qu’il a dans les victoires restent les mêmes qu’avant », confiait Draymond Green. Alors qu’il fait son grand retour en finales NBA, Klay Thompson a été complimenté par son père, Mychal Thompson, ancien joueur des Lakers.

🎯 #NBA75 | Ils totalisent le + de paniers à 3-pts, en playoffs.▪ 𝟓𝟑𝟔 — Stephen Curry ⏳▪ 𝟒𝟑𝟑 — Klay Thompson 📌▪ 𝟒𝟑𝟐 — LeBron James▪ 𝟑𝟖𝟓 — Ray Allen▪ 𝟑𝟔𝟗 — James Harden💦 𝚂𝚙𝚕𝚊𝚜𝚑 𝙱𝚛𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛𝚜. 💦#DubNation pic.twitter.com/UDQydbIMKE —  NBA Stats France 🇫🇷 (@nbastatsfrance) June 3, 2022

« Il a vraiment pris les conseils de Kobe à coeur »