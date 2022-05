Basket

Basket - NBA : MVP de la saison, Jokic a un rêve pour la suite !

Publié le 29 mai 2022 à 23h35 par La rédaction

Double MVP en titre, Nikola Jokic, le pivot des Denver Nuggets, a déclaré ce qu’il souhaitait faire après sa carrière de basketteur : devenir entraîneur de trot.

Nikola Jokic a fait coup double. Déjà élu MVP de la saison régulière l’an dernier, le pivot des Denver Nuggets a une fois de plus raflé la mise, devançant Joël Embiid. Même si Jokic n’a pas pu aider les siens à aller loin en playoffs, sa saison restera une réussite. A 27 ans, le Serbe est à tournant de sa carrière. Mais pour le moment, Jokic ne semble pas pressé, il se permet même de penser… à sa retraite. Et il a un rêve assez fou.

« Mon rêve est de retourner en Serbie et de devenir entraîneur de trot »

« Mon rêve est de retourner en Serbie et de devenir entraîneur de trot après ma carrière de basketteur. Mon pays est, malheureusement, le pire d’Europe en matière de trot et il y a peut-être 150 chevaux de course et il est très compliqué de commencer à l’étranger. Mais c’est quand même très amusant », a lâché Nikola Jokic dans des propos relayés par Basket USA .