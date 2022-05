Basket

Basket - NBA : L'énorme coup de gueule sur le titre de MVP de Nikola Jokic !

Publié le 12 mai 2022 à 19h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 12 mai 2022 à 19h41

Sacré MVP de la saison régulière, Nikola Jokic a vu plusieurs voix contester son titre, ces dernières donnant le titre à Joel Embiid. Parmi elles, on peut retrouver Doc Rivers, qui a lâché un énorme coup de gueule sur le sujet.

Auteur d’une excellente saison avec les Philadelphia Sixers, Joel Embiid se présentait comme l’un des favoris pour le titre de MVP de la saison. Mais finalement, c’est Nikola Jokic qui a été sacré pour la deuxième saison consécutive devant le pivot camerounais. Face au résultat de ce vote, de nombreuses voix n’ont pas manqué de montrer leur frustration de ne pas voir Joel Embiid être le MVP de l’exercice 2021-2022. Parmi elles, on peut retrouver celle de Doc Rivers, qui n’a pas manqué de pousser un gros coup de gueule.

« Regardez les p*tains de matches et prenez votre décision »