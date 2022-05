Basket

Basket - NBA : Les Nets se prononcent sur l’avenir de Kyrie Irving !

Publié le 11 mai 2022 à 22h35 par La rédaction

Alors que Kyrie Irving a l’opportunité de quitter les Nets cet été, Sean Marks, le general manager de la franchise new-yorkaise, est sorti du silence sur ce dossier chaud.

Quelques semaines après la claque reçue contre les Celtics, les Nets pensent à la saison prochaine et à l’effectif qu’aura à sa disposition Steve Nash. Et l’une des grandes inconnues concerne le futur de Kyrie Irving. En effet, le meneur de Brooklyn possède une « player option » de 36,5M$. Si Irving ne l’accepte pas, il sera donc agent libre cet été. Pour le moment, les Nets préfèrent ne pas s'affoler.

« Nous avons besoin de joueurs qui veulent être ici »