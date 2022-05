Basket

Basket - NBA : Le message fort d'Embiid après le titre de MVP de Jokic !

Publié le 11 mai 2022 à 19h35 par La rédaction

Alors qu’il espérait décrocher son premier trophée de MVP, Joël Embiid a été battu par Nikola Jokic, le tenant du titre. Le Camerounais a tout de même tenu à féliciter son homologue.

En plein cœur des playoffs, cela restait l’un des sujets à la mode. Qui de Nikola Jokic ou Joël Embiid serait élu MVP de la saison régulière ? Si la tendance semblait pencher en faveur du pivot des Sixers, c’est finalement le Serbe qui a été couronné pour la seconde fois consécutive. Un titre qui vient récompenser sa nouvelle saison exceptionnelle, surtout avec les nombreuses blessures qui ont compliqué l’année des Nuggets.

«Il l’a mérité, il a eu une saison incroyable»