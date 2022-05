Basket

Basket - NBA : James Harden analyse la défaite face au Miami Heat !

Publié le 5 mai 2022 à 15h35 par La rédaction

Le Heat a encore une fois roulé sur les Sixers la nuit dernière 119 à 103. Porté par un collectif efficace, Miami s’impose logiquement face à Philadelphie et mène 2-0 dans la série. De son côté, James Harden a une nouvelle fois été maladroit.

C’était un match très important pour les Sixers. Déjà mené 1-0 dans la série, les Sixers gagné le match 2 pour égaliser à 1-1 et donc récupéré l’avantage du terrain. C’est raté, Philadelphie n’a jamais vu le jour face à Miami. En l’absence de Joël Embiid victime d’une fracture de l’orbite droit, les espoirs des Sixers reposaient sur James Harden. Après un match 1 raté à 5/13 au tir, Harden est une nouvelle fois passer à côté dans ce match 2 avec un vilain 6/15 au tir. Bien trop pour permettre à Philadelphie d’avoir une réelle chance face au Heat. La seule étincelle côté Sixers se nomme Tyrese Maxey qui a planté 34 points. Du côté de Miami, Butler, Adebayo, Herro et Oladipo ont combiné pour 82 points à eux 4 pour permettre aux floridiens de s’imposer 119 à 103 et de mené 2-0 dans la série.

Harden s’explique