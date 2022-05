Basket

Basket - NBA : Luka Doncic annonce la couleur pour la suite de la série !

Publié le 5 mai 2022 à 14h35 par La rédaction

Phoenix a remporté le match 2 cette nuit face à Dallas malgré encore une fois un excellent Luka Doncic en face. Les Suns s’imposent 129 à 109 et mènent désormais 2-0 dans la série.

Dallas se devait de réagir après sa défaite lors du match 1 lundi. Malgré les 45 points de Luka Doncic, les Mavs étaient restés impuissants face à la puissance de feu des Suns. Une réaction était attendue lors match 2, malheureusement elle n’a pas eu lieu pour les texans. Luka Doncic a une nouvelle fois illuminé le match de son talent avec 35 points, 7 passes, 5 rebonds et un joli 5/10 à 3 points. Mais en face, le collectif des Suns est beaucoup trop fort pour le génie slovène et sa bande. Un Devin Booker encore une fois excellent avec 30 points et un Chris Paul en mode patron avec 28 points dont 14 dans le 4ème quart temps. Phoenix s’impose 129-109 et prend à un avantage de 2-0 dans cette demi-finale de conférence.

« Nous allons y croire jusqu’à la fin »