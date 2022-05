Basket

Basket - NBA : L’énorme punchline de Draymond Green sur son coup de sang !

Publié le 4 mai 2022 à 20h35 par La rédaction

Conspué par le public des Grizzlies après avoir reçu un gros coup de coude, Draymond Green a répondu d’un doigt d’honneur. Et le joueur des Warriors n’a aucun regret.

Draymond Green ne vit pas un début de série facile face aux Memphis Grizzlies. Après son exclusion lors du game 1, le numéro 23 des Warriors a pris un gros coup de coude de Xavier Tillman qui lui a laissé une belle marque sur le visage. Hué par le public de Memphis, Draymond Green a réagi en faisant un doigt d’honneur au FedEx Forum . Un geste que Draymond Green ne regrette absolument pas.

«Je gagne 25 millions de dollars par an, ça devrait aller»