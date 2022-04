Basket

Basket - NBA : LeBron James et Anthony Davis repris de volée par les Lakers ?

Publié le 28 avril 2022 à 10h35 par Thibault Morlain

L’été dernier, LeBron James avait poussé pour l’arrivée de Russell Westbrook aux Lakers. Alors que cela n’a pas marché avec le meneur de jeu, le King ainsi qu’Anthony Davis seraient jugés responsables de cet échec.

Cette saison, les Lakers semblaient bien armés pour aller loin. En plus de LeBron James et Anthony Davis, la franchise de Los Angeles avait notamment accueilli Russell Westbrook. Avec ce Big Three, les Californiens voyaient les choses en grand, mais cela a finalement tourné à la catastrophe. Les Lakers n’ont même pas réussi à se qualifier pour les playoffs et Westbrook n’a cessé de décevoir.

L’échec Westbrook