Basket

Basket - NBA : Shaquille O’Neal se paye Ben Simmons !

Publié le 25 avril 2022 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 25 avril 2022 à 18h43

Alors que Ben Simmons est finalement indisponible pour le 4ème match entre les Brooklyn Nets et les Boston Celtics, Shaquille O’Neal trouve que le meneur fait preuve de lâcheté.

Arrivé lors de la trade deadline, Ben Simmons n’a toujours pas disputé la moindre minute avec les Brooklyn Nets. Alors que sa présence était espérée en fin de saison régulière, l’Australien a malheureusement dû repousser son retour, et la franchise New-Yorkaise a dû disputer le Play-in Tournament et les premiers matchs de Play-offs sans le meneur. Ce dernier devait finalement faire ses débuts lors du game 4 face aux Boston Celtics, et semblait remis de sa blessure. Toutefois, après la défaite des siens, désormais menés 3-0, Simmons a ressenti de nouvelles douleurs au dos, et est de nouveau indisponible. Une situation qui ne semble pas plaire à Shaquille O’Neal.

« Maintenant que les Nets sont menés 3-0 son dos lui fait de nouveau mal »