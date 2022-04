Basket

Basket - NBA : Shaquille O’Neal fait une énorme proposition aux Lakers !

Publié le 22 avril 2022 à 16h35 par Thibault Morlain

Après avoir remercié Frank Vogel, les Lakers se cherchent un nouvel entraîneur. Un poste qui ne déplairait pas à Shaquille O’Neal.

Avec LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook et Carmelo Anthony, on imaginait les Lakers aller très loin cette saison. Finalement, cela a tourné au fiasco pour la franchise de Los Angeles, qui n’a même pas réussi à décrocher son ticket pour les playoffs. Il va donc falloir vite oublier cet échec et repartir sur de nouvelles bases. Les Lakers ont d’ailleurs déjà commencé à prendre certaines décisions, remerciant ainsi leur entraîneur, Frank Vogel.

« J'ai besoin d'un contrat de 4 ans »