Basket

Basket - NBA : LeBron James s’enflamme totalement pour le Miami Heat !

Publié le 18 avril 2022 à 18h35 par Th.B. mis à jour le 18 avril 2022 à 18h42

Passé par le Miami Heat de 2010 à 2014, LeBron James n’a pas caché son admiration pour le développement des joueurs au sein de la franchise floridienne qui a réussi ses débuts en Play-Offs.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le Miami Heat a pris le meilleur sur les Atlanta Hawks. En effet, Jimmy Butler et ses compères ont surclassé Trae Young et sa bande en l’emportant 115 à 91 pour la première manche de cette confrontation des Play-Offs. L’occasion pour Kyle Kuzma et LeBron James de souligner l’énorme travail effectué par le front office de Miami et par le staff technique de la franchise floridienne.

« Le développement des joueurs est sacrément bon là-bas »