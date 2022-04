Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule retentissant de Nick Nurse sur Joel Embiid !

Publié le 17 avril 2022 à 15h35 par La rédaction

Alors que les Toronto Raptors a été battu par les Philadelphia 76ers, Nick Nurse s’agace du style de jeu violent de Joel Embiid, qui n’a pas été suffisamment sanctionné selon lui.

Opposés aux Philadelphia 76ers pour le 1er tour des Playoffs, les Toronto Raptors se sont inclinés (111-131) lors du premier match. Habitué des cartons offensifs, Joel Embiid, qui a terminé la saison régulière avec 30,6 points de moyenne, n’aura pas autant pesé que d’habitude. En effet, le Camerounais n’a inscrit que 19 points, lui qui a dû composer avec son grand nombre de fautes. Le pivot des Sixers a été rappelé à l’ordre à 5 reprises, et a notamment été sanctionné d’une faute technique lors d’un coup au visage de Scottie Barnes. Une façon de jouer qui ne semble pas avoir plu à Nick Nurse.

«Embiid est simplement sur le terrain pour blesser des gars»