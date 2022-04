Basket

Basket - NBA : Joël Embiid envoie un message fort à James Harden !

Publié le 16 avril 2022 à 18h35 par La rédaction

Avant de débuter les playoffs, Joël Embiid a envoyé un message à James Harden. Le Camerounais l’attend plus agressif mais surtout plus décisif.

L’heure est venue pour les Sixers ! Auteurs d’une grande saison régulière, les coéquipiers de Joël Embiid entrent dans la période la plus importante de l’année : les playoffs. En lice pour être élu MVP, Embiid sera bien entendu présent dans ce moment couperet. Et il aura grandement besoin de James Harden si les Sixers espèrent aller au bout. Avant de démarrer les hostilités, le Camerounais a prévenu son nouveau coéquipier.

«On a besoin qu’il soit agressif et qu’il score plus»