Basket

Basket : Evan Fournier a pris une grande décision pour l’Euro !

Publié le 11 avril 2022 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 11 avril 2022 à 10h37

Malgré l’annonce des forfaits de Nicolas Batum et Nando De Colo, Evan Fournier devrait bien être présent à l’Euro l’été prochain.

La première saison d’Evan Fournier aux Knicks aura été galère. Après une très courte expérience chez les Celtics, le meneur français a filé à New York. Même si le début de saison de la franchise new-yorkaise laissait plein d’espoirs, la suite a été calamiteuse. Résultat, Evan Fournier ne disputera pas les playoffs. Une aubaine pour l’équipe de France qui espère compter sur lui pour l’Euro.

Evan Fournier sera à l’Euro