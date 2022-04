Basket

Saint-Quentin Basket : «Avec Bpifrance, nous pouvons franchir le cap que nous souhaitons atteindre»

Publié le 8 avril 2022 à 20h27 par La rédaction mis à jour le 8 avril 2022 à 20h41

Président du Saint-Quentin Basket, Laurent Prache est l’un des grands acteurs du renouveau miraculeux du pensionnaire de ProB. Un club accompagné par Bpifrance pour relever l’ensemble des défis de demain. Et d’aujourd’hui !

« J’ai récupéré le club au bord du précipice, il y a trois ans. Un club qui revient de nulle part, dont la Fédération a demandé le dépôt de bilan ». Quand Laurent Prache raconte sa jeune histoire de président du Saint-Quentin Basket, difficile de ne pas être admiratif de son énergie. Et de ses résultats. Un profil et un projet qui ont tapé dans l’œil de Bpifrance, qui vient de renouveler son partenariat avec le club des Hauts de France. « Laurent Prache est un entrepreneur passionné, accessible, avec une vraie ferveur et une grande humanité , décrit Patrice Bégay, Directeur exécutif Communication et de Bpifrance Excellence. Il manie le club d’une main de maître, avec peu de moyens. Seulement deux salariés dans son club, il faut le rappeler. C’est un meneur, un vrai leader, qui met son club au cœur de l’innovation, qui en fait un pilier économique, social et sociétale sur son territoire. C’est une certitude, Laurent Prache va amener le club là où il n’a jamais été… »

En route vers la Betclic Elite ?