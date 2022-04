Basket

Basket - NBA : Anthony Davis laisse planer le doute pour son avenir…

Publié le 8 avril 2022 à 12h35 par La rédaction

Après la rencontre qui a scellé le sort des Lakers dans cette saison catastrophe, Anthony Davis a parlé de son avenir en laissant planer le doute…

La saison des Lakers aura été un véritable fiasco. Championne NBA il y a deux saisons, la franchise californienne faisait office de favori au début de cet exercice. Avec l’arrivée de Russell Westbrook, les Lakers semblaient encore mieux armés pour aller chercher un nouveau titre. Mais entre les contre-performances et les blessures, difficile d’imaginer faire quelque chose. Résultat, Frank Vogel et ses hommes n’ont même pas pu se qualifier pour le play-in. De quoi tout remettre en cause, y compris l’avenir d’Anthony Davis.

«Si un départ est quelque chose qu’ils envisagent, alors nous aurons une discussion à ce sujet»