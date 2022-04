Basket

Basket - NBA : Anthony Davis justifie l’échec des Lakers !

Publié le 6 avril 2022 à 16h35 par T.M.

Il n’y aura pas de playoffs pour les Lakers cette saison. Un échec pour la franchise de Los Angeles et Anthony Davis pense peut-être avoir l’explication.

Avec LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook ou encore Carmelo Anthony, les Lakers avaient de quoi faire peur cette saison. Mais sur les parquets, la franchise de Los Angeles a enchainé les déceptions. D’ailleurs, suite à la dernière défaite face aux Suns, il est désormais acté que les joueurs de Frank Vogel ne disputeront pas les playoffs cette année. Il va donc falloir revenir la saison prochaine pour espérer remporter un titre. En attendant, au moment d’expliquer cet échec, Anthony Davis a avancé les nombreuses absences tout au long de cet exercice.

« Les blessures nous ont empêchés d'y arriver »