Basket - NBA : La grosse sortie de Westbrook sur sa fin de saison !

Publié le 2 avril 2022 à 20h35 par La rédaction

Alors que les chances de voir les Los Angeles Lakers atteindre la post-saison s’amenuisent, certains supporters réclament que les stars soient mises au repos, ce avec quoi Russell Westbrook ne semble pas d’accord.

Les Los Angeles Lakers traversent une saison très compliquée, et le play-in tournament semble désormais s’éloigner pour les hommes de Frank Vogel. En effet, vaincus par les New Orleans Pelicans (114-11), les Angelinos pointent toujours à la 11ème place de la conférence Ouest, avec désormais une défaite de plus que les San Antonio Spurs. Alors que les pourpres et or affronteront prochainement Golden State, Phoenix et Denver à deux reprises lors des 5 dernières rencontres, beaucoup de supporters baissent déjà les bras quant à la possibilité que la franchise atteigne la post-saison. Alors que certains réclament que les stars de l’équipe, LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook soient mis au repos afin d’éviter une potentielle blessure, ce dernier ne semble pas de cet avis.

« Tant que je suis en bonne santé, je peux jouer et être compétitif »