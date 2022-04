Basket

Basket - NBA : Antetokounmpo veut enchainer les records !

Publié le 1 avril 2022 à 23h35 par P.L.

Auteur d'une grande performance face aux Brooklyn Nets dans la nuit de jeudi à vendredi, Giannis Antetokounmpo est devenu le meilleur scorer de l'histoire des Milwaukee Bucks. Mais malgré cet impressionnant record, le Grec est resté très humble.

Dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi, les Milwaukee Bucks se sont imposés sur le fil contre les Brooklyn Nets après la prolongation (120-119). Et pour décrocher ce succès à l’extérieur, la franchise a une nouvelle fois pu compter sur un très grand Giannis Antetokounmpo. Ayant inscrit 44 points, pris 14 rebonds et délivré 6 passes décisives, le Grec a été un grand artisan de cette victoire. Mais grâce à sa performance, l’ailier fort de 27 ans a décroché un énorme record. Giannis Antetokounmpo est devenu le meilleur scorer de tous les temps au sein des Milwaukee Bucks, détrônant le légendaire Kareem Abdul-Jabbar. Mais malgré cette grande performance, le Greek Freak est resté humble.

« Je sens que plus je suis humble et plus je reste affamé, plus je peux accomplir de choses »