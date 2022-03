Basket

Basket - NBA : Le terrible constat de LeBron James après la défaite des Lakers !

Publié le 28 mars 2022 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 28 mars 2022 à 18h37

Alors qu'ils avaient une avance très confortable face aux New Orleans Pelicans, les Los Angeles Lakers se sont effondrés en 2ème période et se sont finalement inclinés. Pour LeBron James, la présence de nombreux joueurs inexpérimentés en playoffs n’aide pas la franchise.

Rien ne va plus chez les Los Angeles Lakers. Alors que les hommes de Frank Vogel vivent une saison très compliquée, ces derniers ont subi une nouvelle défaite. Opposés aux New Orleans Pelicans, les Angelinos avaient pourtant le match en main. En effet, à la mi-temps, LeBron James et les siens étaient largement devant, et possédaient une avance de 20 points (49-69). Cependant, tous leurs efforts ont été ruinés en seconde période, et les Lakers se sont finalement inclinés (116-108). Si le King a réalisé, une fois de plus, un grand match en inscrivant 39 points, celui-ci n’a pas pu empêcher cette nouvelle déconvenue, et pense avoir trouvé une explication à cette défaite.

Les Lakers ont trop de joueurs sans expérience