Basket

Basket - NBA : La grosse inquiétude de LeBron James après sa blessure…

Publié le 28 mars 2022 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 28 mars 2022 à 10h41

Touché à la cheville lors du match contre les Pelicans, LeBron James a terminé la rencontre en serrant les dents. Après le match, le King a donné des nouvelles, sans rassurer personne.

La saison des Lakers ne s’arrange pas vraiment. Malgré la victoire contre les Pelicans, la franchise californienne a passé une soirée en demi-teinte. La raison est simple : la blessure de LeBron James. Touché à une cheville, le King s’est efforcé de terminer la rencontre malgré la douleur. Après la victoire des siens, LeBron James n’a pas vraiment rassuré concernant son état de santé.

«C’est horrible à l’heure actuelle»