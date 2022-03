Basket

Basket - NBA : James Harden fait une très grande annonce !

Publié le 21 mars 2022 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 21 mars 2022 à 14h37

Un peu moins bon sur les dernières rencontres des Sixers, James Harden a pris ses responsabilités et a assumé ses mauvaises performances. The Beard a annoncé la couleur pour la suite.

Les temps sont durs pour les Sixers. Après les débuts très convaincants du duo composé de James Harden et Joël Embiid, la franchise de Philadelphie a commencé à marquer le pas, en témoigne la nouvelle défaite subie à Toronto. Mais ce qui pose un peu plus problème, ce sont les performances de James Harden. The Beard avait démarré sur de bonnes bases mais ses dernières sorties inquiètent un peu.

«Je dois simplement être meilleur»