Basket - NBA : Le bilan de James Harden sur ses débuts aux Sixers !

Publié le 20 mars 2022 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 20 mars 2022 à 12h36

Arrivé aux Sixers il y a quelques semaines, James Harden a déjà un impact sur le jeu de son équipe. Mais The Beard n’est pas encore satisfait et veut donner plus, notamment en attaque.

Après une petite saison passée chez les Nets, James Harden a plié bagages, direction Philadelphie. Dans un trade avec Ben Simmons, The Beard a rejoint la franchise de Joël Embiid, un candidat au titre de champion NBA. Pour le moment, les spécialistes jugent convaincants les débuts de James Harden, lui qui avait été grandement critiqué chez les Nets. Mais l’ancien meneur des Rockets est dur avec lui même et veut donner encore plus.

«Je dois passer en mode attaque»