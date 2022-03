Basket

Basket - NBA : Kevin Durant ne supporte plus les décisions contre Kyrie Irving…

Publié le 14 mars 2022 à 12h35 par La rédaction

Toujours interdit de jouer les matchs à domicile, Kyrie Irving a une fois de plus reçu le soutien de Kevin Durant, son coéquipier et ami chez les Nets.

Les Nets pensaient être tirés d’affaire avec le cas Kyrie Irving, ce n’est toujours pas fini... Si toutes les personnes peuvent entrer dans la salle sans pass vaccinal, le meneur de Brooklyn n’est toujours pas autorisé à jouer les matchs à domicile. La raison ? Les travailleurs du secteur privé ne sont pas concernés par ces décisions. Ce qui ne plaît pas à Kevin Durant qui ne comprend toujours pas pourquoi son ami Kyrie Irving ne peut pas jouer à ses côtés à domicile.

« Je n’ai jamais vu ça de ma vie. C’est ridicule »