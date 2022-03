Basket

Basket - NBA : Quand Popovich compare Michael Jordan et Lebron James !

Publié le 9 mars 2022 à 23h35 par A.D.

Alors que les amateurs de NBA se disputent pour désigner qui est le GOAT entre LeBron James et Michael Jordan, Gregg Popovich a préféré pointer du doigt le point en commun de ces deux légendes du basket.

Depuis la sortie de la série documentaire The Last Dance , le débat sur le GOAT a été totalement relancé. En effet, les férues de NBA peinent à départager Michael Jordan et LeBron James. D'une part, Air Jordan a fait briller les Chicago Bulls lors de leurs plus belles années. D'autre part, King James réalise des prouesses depuis de longues années, que ce soit aux Cavaliers, au Heat ou actuellement chez les Lakers. Et plutôt que de décider qui est le meilleur joueur de tous les temps entre Michael Jordan et LeBron James, Gregg Popovich a préféré les comparer, en mettant en lumière leurs similitudes.

«Je me contentais de regarder Michael jouer et je fais la même chose avec LeBron»