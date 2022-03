Basket

Basket - NBA : L'énorme sortie de LeBron James après sa performance XXL contre les Warriors !

Publié le 6 mars 2022 à 18h35 par P.L.

Ce dimanche contre les Golden State Warriors, LeBron James a été l'auteur d'une performance exceptionnelle. Mais pour le joueur des Los Angeles Lakers, l'essentiel est ailleurs.

À 37 ans, LeBron James est toujours un adversaire redoutable. Le joueur des Los Angeles Lakers l’a encore prouvé ce dimanche lors de la victoire des siens face aux Golden State Warriors (124-116) Le King a inscrit 56 points, pris 10 rebonds et délivré 3 passes décisives en l’espace de 39 minutes de jeu. Un double-double retentissant qui a permis à son équipe de prendre temporairement ses distances avec les Pelicans de la Nouvelle-Orléans au classement de la conférence Ouest de la NBA. Malgré tout, LeBron James a expliqué que son énorme performance lui faisait ni chaud, ni froid.

«Pour l'instant, je me fiche des 56 points, je suis juste heureux que nous ayons gagné»