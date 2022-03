Basket

Basket - NBA : Les vérités de Westbrook sur sa situation avec les Lakers !

Publié le 4 mars 2022 à 22h35 par La rédaction

Alors que les mauvais résultats s’enchainent pour les Los Angeles Lakers, Russell Westbrook est toujours menacé d’être mis sur le banc par son entraineur. Une situation qui n’empêchera pas le meneur de se battre jusqu’à la fin.

Les Los Angeles Lakers vivent une saison très compliquée. Actuellement 9èmes de la conférence Ouest, les partenaires de LeBron James enchainent les défaites et ont actuellement un bilan assez alarmant de 27 victoires pour 35 défaites. Grosse déception de la saison chez les Angelinos , Russell Westbrook évolue assez loin de ses standards habituels avec 18,1 points ; 7,7 rebonds et 7,3 passes décisives de moyenne. Si le MVP 2017 est régulièrement pointé du doigt ces derniers temps, son entraineur Frank Vogel a même émis la possibilité de le mettre sur le banc.

« Je vais me battre jusqu’au bout »