Basket - NBA : Le message fort de LeBron James sur la situation des Lakers !

Publié le 4 mars 2022 à 18h35 par La rédaction

Alors qu’ils traversent une saison compliquée, les Los Angeles Lakers chutent de plus en plus au classement. En conférence de presse, LeBron James a avoué ne plus regarder le bilan de son équipe.

Champions NBA en 2020, les Los Angeles Lakers vivent une saison très compliquée. Si LeBron James réalise une nouvelle saison de très haut niveau, Anthony Davis a manqué de nombreux matchs pour cause de blessures et Russell Westbrook n’affiche pas le niveau attendu. Actuellement 9èmes de la conférence Ouest, les Angelinos n’y arrivent plus, et viennent d’enchainer une quatrième défaite consécutive, portant leur bilan à 27 victoires pour 35 défaites. Alors que les hommes de Frank Vogel se rapprochent de plus en plus des places non-qualificatives au Play-in Tournament, King James a avoué ne plus regarder le classement.

« Je ne regarde même plus notre bilan »